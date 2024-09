Les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 18% au mois d'août en Europe

Les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 18,3% en août dans l'Union européenne, tirées à la baisse par des ventes en berne en Allemagne (-27,8%), en France (-24,3%) et en Italie (13,4%), selon des chiffres publiés jeudi par l'association des constructeurs automobiles européens (ACEA).

L'électrique devance tout de même la motorisation diesel (11,2%) mais reste loin des parts de marché des véhicules hybrides électriques (HEV, 31,1%) et essence (33,1%).

Le segment des voitures électriques (BEV) a chuté de 43,9% en août, à 92.627 unités, tiré vers le bas par des ventes en baisse en Allemagne (-68,8%) et en France (-33,1%), ce qui représente une part de marché de 14,4%, contre 21% en août 2023, et une baisse sur quatre mois consécutifs. Une situation contrastée en comparaison avec la croissance quasi constante enregistrée l'année dernière.

La tendance reste toutefois positive sur les huit premiers mois de 2024, avec des nouvelles immatriculations en hausse de 1,4%, à près de 7,2 millions de véhicules. Au cours de cette période, l'Espagne (+ 4,5%) et l'Italie (3,8%) ont enregistré une hausse modeste des immatriculations, tandis que la France et l'Allemagne ont vu leurs résultats stagner (-0,5% et -0,3% respectivement).

Enfin, le groupe Volkswagen reste le premier constructeur automobile en parts de marché dans l'UE, devant Stellantis et Renault.