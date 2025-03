"Je ne le considère pas comme un méchant": un proche de Trump encense Poutine et évoque une rencontre entre les deux chefs d'État et "amis"

Steve Witkoff, un homme d'affaires américain et envoyé spécial de l'ancien président des États-Unis, a rencontré à deux reprises le président russe ces dernières semaines à Moscou. Officiellement chargé du dossier du Moyen-Orient, il s’est rendu en Russie pour évoquer la guerre en Ukraine.

Il a aussi indiqué qu’un cessez-le-feu temporaire de 30 jours était envisagé comme première étape vers un accord de paix plus durable. "Le but est de trouver une solution avec laquelle tout le monde peut vivre. Nous discutons avec les Russes, les Ukrainiens et les Européens", a-t-il déclaré.

Rencontre Trump-Poutine en vue?

Selon Witkoff, Vladimir Poutine aurait compris qu’un déplacement de Trump en Russie serait difficile pour des raisons politiques. Il se montre toutefois optimiste quant à une future rencontre entre les deux hommes, qu’il espère "dans les mois à venir".

L’envoyé spécial a aussi rapporté un geste inattendu de la part de Poutine: ce dernier aurait affirmé avoir prié pour les Républicains après l’attentat manqué contre Trump à l’été 2024. "Il a prié pour son ami", a confié Witkoff.