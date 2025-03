Un problème de mentalité chez les Diables Rouges? "Un mot que l'on utilise quand il n'y a rien à dire", lance Kevin De Bruyne

"Le football est un sport d'erreurs : il faut essayer de faire le moins d'erreurs possible soi-même et d'exploiter celles des autres. À cet égard, nous avons peut-être perdu un peu de confiance. Instinctivement aussi. Que faire après ce premier but: attaquer ou contrôler ? Nous savons maintenant ce qu'il faut faire pour le match retour."

Á Murcie, les Belges étaient rentrés aux vestiaires avec un avantage d'un but. "Je pense que nous avons bien contrôlé la première mi-temps, ce n'est qu'après le premier but concédé que nous avons perdu le contrôle. Surtout au niveau du ballon, il y avait trop peu d'équilibre. Les buts concédés ont été marqués à la suite de petites erreurs. Ce n'est pas que l'Ukraine nous ait joué un mauvais tour. Nous n'avons pas bien compris certaines choses à certains moments et ils en ont très bien profité."

En Espagne, KDB avait été remplacé après 70 minutes. "C'était convenu avec l'entraîneur avant le match. J'avais reçu un carton jaune et Youri Tielemans était déjà suspendu à ce moment-là. L'entraîneur n'a donc pas voulu que je joue tout le match et je peux comprendre ce choix."

Pour le nouveau sélectionneur national, Rudi Garcia, la défaite à Murcie s'apparente à un faux départ. Reste à savoir s'il pourra rectifier le tir dimanche soir. "Pour un entraîneur, ce n'est pas simple non plus. Les joueurs ont tous le football de club dans les jambes et, après, il n'y a pas eu beaucoup de temps. L'entraîneur nous a expliqué comment il voulait que nous jouions, mais nous n'avons pas encore pu tout faire. Je pense que nous avons encore besoin de temps pour cela."