Michelin: les syndicats ne veulent plus participer plus aux réunions avec la direction

Une intersyndicale de Michelin (CFE-CGC, CGT, FO et Sud) a annoncé mercredi qu'elle suspendait sa participation à toute réunion avec la direction dans l'attente de réponses à ses inquiétudes concernant trois usines dont l'activité est en baisse.

"Devant l'absence de transparence de l'entreprise, l'intersyndicale a décidé de suspendre, à compter de (jeudi) toute participation de nos organisations syndicales à des réunions officielles et non-officielles (groupes de travail, etc.)", dit-elle dans un communiqué diffusé à l'issue d'un comité social et économique central (CSEC).

"Nous ne pouvons plus continuer de participer à un simulacre de dialogue social", poursuit-elle.

Sollicitée, la direction du groupe n'était pas en mesure de réagir dans l'immédiat.

"Nous attendons que Michelin revienne avec des réponses sur l'avenir de ces sites et une vision pour les salariés", a déclaré à l'AFP Romain Baciak délégué syndical central de la CGT.