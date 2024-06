Nouvelle Volkswagen ID.3: la version électrique de la Golf est-elle la citadine pour tous?

On aime ou on n'aime pas la Golf, mais son design est devenu iconique au fil des années. Celui de l'ID.3 risque de ne pas rentrer dans les livres d'histoire mécanique. À l'extérieur, rien de bien différent avec la première version. On retrouve toujours le nez très court, qui nous fait plus penser à la petite Volkswagen up!, un design peu séduisant, mais qui a le mérite de la rendre assez compacte (4,265 mètres de long).

Le combiné d'instrumentations numérique est niché dans un tout petit écran derrière le volant. Suffisant, mais il manque de fonctionnalités et de possibilités de personnalisation. Heureusement, il est suppléé par un affichage tête haute qui affiche la vitesse, la limitation de vitesse et l'aide à la conduite. C'est sobre, mais parfaitement efficace.

Sur le volant, Volkswagen propose encore ses boutons capacitifs (des boutons qu'on ne peut pas réellement enfoncer). Dommage, de vrais boutons offrent toujours plus de clarté au toucher et permettent de faire moins de mauvaises manipulations lors de la conduite.

En ville, le diamètre de braquage de 10,2 m assure une bonne maniabilité lors de manœuvres.

Les aides à la conduite sont intuitives et agréables à utiliser avec peu d'à-coups, tandis que les freinages et les reprises de puissance sont maitrisés.

Ce qu'on aime :

Le confort des siège "ergoActive" en option, avec fonction massante

Le démarrage sans bouton start-stop

La simplicité de l'habitacle

Les sièges avants et le volant chauffants de série

Le cruise control adaptatif de série

Ce qu'on aime moins :

Le design extérieur peu inspiré

Les boutons capacitifs pour contrôler la température

Le bruit de roulement et d'air à haute vitesse

Pas de mode de conduite "one pedal"

L'absence de vrais leviers pour contrôler les vitres arrières

Autonomie

Avec sa grande batterie de 77 kWh, l'ID.3 nous a permis de parcourir un peu plus de 400 km. Avec une consommation qui tournait aux alentours de 18 kWh/100 km. C'est une très bonne prestation pour un véhicule qui ne parait pas très aérodynamique à première vue.

L'ID.3 passe de 10 % à 80 % en une trentaine de minutes via un chargement d'une puissance de 170 kW.

Prix

La version de base "Pure" est annoncée à 37.990 € pour une batterie de 52 kWh. L'intermédiaire "Pro Performance" avec la batterie de 59 kWh vous coûtera 39.990 €. La version longue autonomie est affichée à 42.990 €.

Avec une Tesla Model 3 à 41.970 €, l'ID.3 de base est affichée 4.000 € moins cher. C'est un choix qui peut être envisagé si une longueur beaucoup plus courte est recherchée (4,265 mètres pour la Volkswagen contre 4,72 mètres pour la Model 3). Le constructeur américain vous offrira beaucoup plus d'habitabilité à l'avant comme à l'arrière, un plus grand coffre, un frunk, une meilleure efficience, plus de puissance et un extérieur beaucoup plus plaisant.

L'ID.3 permettra à son conducteur de profiter d'une ergonomie de conduite plus classique avec des commodos pour les clignotants et les essuie-glaces, un affichage tête haute et un écran derrière le volant.