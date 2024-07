Plus de 8 entreprises de vente de véhicules d'occasion sur 10 en infraction en 2023

En ajoutant les autres législations, le nombre d'entreprises en infraction passe à 175. Les manquements peuvent ainsi concerner des clauses abusives sur la garantie, des pratiques commerciales trompeuses ou déloyales, un manque de transparence sur les sites Internet et réseaux sociaux, une indication incorrecte du prix ou encore la non-remise de l'attestation Car-Pass à l'acheteur.

La législation autour de la limitation des paiements en espèces pour 3.000 euros maximum était par contre largement respectée, avec seulement 21 entreprises en infraction.

Au total, l'Inspection économique a dressé 285 avertissements et 78 procès-verbaux pour les infractions les plus graves. Les contrôleurs ont par ailleurs identifié près d'un million et demi d'euros payé indûment en espèces auprès de ces marchands.