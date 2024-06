Restylée et toujours plus économe: la nouvelle Renault Clio, la meilleure citadine à un prix toujours attrayant?

Si d'apparence, vous avez une impression de déjà-vu, c'est normal. La Clio a gardé son look des dernières années et s'est inspirée de la... Peugeot 208 pour son lifting avant. Ce lorgnage sur sa concurrente directe n'est pas dû au hasard : Renaut a débauché, il y a déjà quelques années, Gilles Vidal, l'ancien designer en chef de la marque au lion.

La conduite en elle-même est agréable. La voiture est réactive et elle tient bien la route. Les 145 chevaux de cette version y sont évidemment pour quelque chose. En comparaison, la version la plus basique, l'Evolution SCe 65 compte 65 chevaux.

En se glissant dans une Clio, on sait pertinemment dans quel type de voiture on met les pieds. L'intérieur est soigné, mais les matériaux sont tout ce qu'il y a de plus commun. Rien de dérangeant, mais rien d'extravagant. Une petite touche de folie est tout de même à souligner : la bande led que vous pouvez faire changer de couleur autour du levier de commandes.

Également comme pour l'Espace, la Clio en 'Esprit Alpine' a quelques touches de la voiture de sport. Le logo est présent sur les sièges et sur la carrosserie, ainsi que les coutures bleues sur les sièges et les ceintures.

Sur la route, n'ayez pas peur de monter le son. La sono (des baffles Bose, sur option) est parfaitement calibrée.

Équipements

Dans sa version la plus complète, la Clio n'a franchement pas grand-chose à envier aux voitures plus haut de gamme : cruise control adaptatif, sièges chauffants, volant chauffant, aide au maintien dans les lignes, etc. Le déverrouillage automatique (fermeture et ouverture) est également disponible.

Avec de la place pour les passagers avant et de la place dans le coffre (XXX litres, on y range tout juste une trottinette), les places arrières en pâtissent un peu. Mieux vaut ne pas être trop grand en s'asseyant sur la banquette arrière.

Une particularité est à souligner pour ouvrir le coffre : il s'ouvre en deux mouvements. Le bouton pour l'ouvrir se trouve au dessus de la plaque d'immatriculation, vous devez ensuite attraper la portière juste au-dessus.

Ce qu'on en a pensé

La Clio est et reste une bonne voiture. En entrée de gamme, elle se défend très bien et propose des alternatives intéressantes à ceux dont le budget ne dépasse pas 20.000 euros.

Si vous pouvez vous permettre quelques extras, la Clio saura y répondre. Évidemment, ça reste une voiture d'entrée de marché et son confort n'ambitionne pas de rivaliser avec d'autres marques plus hupées, mais elle a tout ce qu'il faut pour ne pas avoir à rougir face à la concurrence.