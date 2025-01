Face aux véhicules électriques, certains concessionnaires doivent se réinventer: "Intégrer un plus grand groupe permet d'affronter ça de plus près"

Depuis 1946, la concession de Philippe a traversé quatre générations. Cependant, face à la révolution électrique et pour préserver l’héritage familial, il a fusionné son garage avec un groupe automobile de la région.

Une évolution indispensable, comme il l'explique : "Le fait d'intégrer un plus grand groupe permet d'affronter cela de plus près et d'être aidé principalement par les économies d'échelle', explique-t-il.