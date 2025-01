Le Salon de l'Auto a ouvert ce samedi: y a-t-il des modèles pour tous les budgets?

Ce matin, le Salon de l’Auto a ouvert ses portes au grand public. À Brussels Expo, près de 300 000 visiteurs sont attendus jusqu’à dimanche prochain. Parmi eux, certains comptent sur ce rendez-vous pour acheter leur future voiture. Quel budget vont-ils y consacrer ? En 2025, un véhicule à moins de 15 000 euros, est-ce encore possible ?

Au Salon de l’Auto, on trouve des voitures de luxe et des modèles plus abordables. Mais quel budget êtes-vous prêt à consacrer à une nouvelle voiture ? "Environ 30 000", "Je dirais 30 000, ce serait une bonne limite pour débuter", expliquent certains visiteurs.

Mais concrètement, existe-t-il un véhicule à moins de 15 000 euros ? La réponse est... oui. De plus, il s’agit de la voiture la plus vendue auprès des particuliers en Belgique en 2024 : la Dacia Sandero. Celle-ci est disponible à partir de 12 890 euros.