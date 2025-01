"Nous avons une relation très spéciale à la voiture": voici comment les Belges choisissent leur véhicule

Qu'elle soit thermique ou électrique, aujourd'hui pour acheter une voiture, on peut se rendre au Salon de l'Auto, en concession, mais également par internet. Mais est-ce vraiment une bonne idée et quelles sont les tendances en la matière en 2025?

Face à lui, le commercial conseille et explique les subtilités de la voiture choisie, et proposer un véhicule au mieux les besoins du client. Un achat qu'il est aussi possible de faire en ligne vpour certaines marques de voitures. En quelques clics, il estpossible de choisir le modèle, les options et le financement. Au bout de quelques minutes, une offre de prix est rapidement obtenue.

Ce type d'achat reste encore marginal en Belgique, puisqu'une seule une voiture sur dix est vendue sur internet. "On a vu en tout cas un développement des achats en ligne durant la période du Covid lorsqu'il était déconseillé de se déplacer", explique Christophe Dubon, porte-parole de la Fédération Automobile et du cycle. "On voit maintenant que cette période est derrière nous. On a une volonté de la part du public de revenir peut-être davantage au contact du produit."

Voir la voiture en vrai, l'essayer, reste la priorité des Belges avant tout achat, c 'est le constat de cet importateur. "Je crois qu'il y a une relation très spéciale du Belge à la voiture", affirme David Favest, directerur responsable de Cupra-Seat d'Ieteren. "C'est un achat important et dans le comportement d'achat, ils veulent encore toucher, ils veulent parler à des êtres humains, vraiment étudier toutes les options financières, vérifier comment la voiture est, s'installer avant de prendre le choix". A titre d'exemple, pour cette marque, seuls 2% des transactions se sont réalisées en ligne en 2024, contre 98% en concession. Face à ces deux modèles d'achat, certains constructeurs tentent de développer la vente par abonnement. Vous payez chaque mois l'utilisation de votre voiture et vous pouvez résilier votre contrat à tout moment.