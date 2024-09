Bebat et Recupel lancent la campagne "Back Friday" pour recycler piles et appareils usagés

Un point de collecte mobile traversera toute la Belgique entre le 25 septembre et le 23 octobre prochains, afin de récupérer piles, ampoules et appareils électroménagers usagés, annoncent jeudi Bebat et Recupel. A travers cette campagne baptisée "Back Friday", les deux organismes visent à faciliter le recyclage et la réutilisation de ces batteries et appareils défectueux.