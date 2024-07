200 secouristes de la Croix-Rouge chaque jour au Dour Festival

La Croix-Rouge déploiera au Dour Festival le dispositif médical le plus important de l'année en Wallonie. 200 secouristes seront mobilisés chaque jour, deux postes médicaux d'urgence, l'un sur le site du festival et l'autre à Elouges, près du site, seront opérationnels 24h/24 du 17 au 22 juillet et fonctionneront comme des hôpitaux de campagne. Le dispositif de la Croix-Rouge comprendra, par ailleurs, quatre ambulances, un véhicule d'intervention médicalisé, et quatre véhicules tout terrain "gator", qui peuvent se faufiler partout et par tous les temps. Un poste de commandement Croix-Rouge (PCCR) centralisera les opérations depuis la salle omnisport d'Elouges.