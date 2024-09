Au Livre sur la place à Nancy, Edgar Morin et les auteurs de la rentrée

Eric PIERMONT

Edgar Morin, qui a publié pas moins de quatre livres cette année, préside la 46e édition du festival Le Livre sur la place à Nancy, où se retrouvent les auteurs vedettes de la rentrée littéraire.

Le philosophe, né en 1921, et qui a fait paraître son premier ouvrage en 1946, n'a pas terminé de penser.

"C'est un jeune homme de 103 ans et je me suis dit: pourquoi s'arrêter à son âge ? On ne devrait pas y prêter attention", explique à l'AFP la commissaire générale du festival, Sarah Polacci.