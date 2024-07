A Avignon, Lorraine de Sagazan interroge le système "expéditif" de la comparution immédiate

Sur le plateau, sept acteurs de la compagnie "La Brèche", dont certains sont venus en immersion, et un huitième, non professionnel, évoluent sous une grande cathédrale de tissu rose, à la fois grotte inquiétante et abri, portant des masques qui ressemblent à leur visage tout en créant un trouble dans la perception.

JOEL SAGET

L'acteur amateur a fait face à plusieurs comparutions immédiates et emmène le public cheminer dans les histoires de trois autres prévenus. Chacune soulève des problèmes différents.

- "Sanctuaire des chagrins" -

"Ce +Léviathan+ pose la question: +qu'est-ce qui est violent ?+" et interroge plus globalement "le système pénal et sa logique police-tribunaux-prison", souligne Lorraine de Sagazan. "Un système répressif qui ne fait qu'ajouter de la peine à la peine et ne permet pas de réinsertion".