A Avignon, Tiago Rodrigues mêle théâtre grec et enquête judiciaire

Le directeur du festival d'Avignon, Tiago Rodrigues, dévoile dimanche sa nouvelle création, "Hécube, pas Hécube", un double jeu entre fiction et réalité mêlant textes du théâtre grec et enquête judiciaire, avec des acteurs de la Comédie-Française. C'est un "scandale de maltraitance d'enfants autistes dans une institution suisse" qui est à l'origine de ce projet. "Je répétais une pièce à Genève, quand ce scandale a surgi, et j'ai compris qu'une des mères des enfants maltraités était une actrice avec laquelle je travaillais", raconte à l'AFP le metteur en scène portugais.

Il s'agit de sa cinquième pièce présentée au festival, la première en tant que directeur de ce prestigieux rendez-vous démarré samedi. "J'étais très impressionné par la façon dont, dans nos sociétés, où (...) il y a quand même l'accès aux biens et droits essentiels pour la majorité de la population, nous pouvons quand même, collectivement, être tellement négligents envers les plus vulnérables. Et d'un autre côté, par la force de cette comédienne", confie-t-il. Quand la Comédie-Française l'invite à faire une pièce, il se met en quête d'un personnage de femme qui doit traverser une double souffrance, "dans sa vie" et "dans une pièce". Tiago Rodrigues pense alors à l'auteur grec classique Euripide et son personnage d'Hécube.

Reine de Troie, devenue esclave après la chute de la ville, celle-ci découvre que son plus jeune fils, qu'elle croyait en sécurité auprès du roi des Thraces, a été assassiné par ce dernier et réclame alors justice et vengeance. Nadia (Elsa Lepoivre) joue cette femme, à la fois actrice de théâtre qui répète "Hécube" et mère en quête de justice pour l'assassinat de son enfant, en procès au tribunal. Dans l'écrin de la Carrière de Boulbon, haut-lieu du festival rouvert l'an dernier après sept ans de fermeture, les six autres comédiens du Français - Denis Podalydès, Loïc Corbery, Éric Génovèse, Ellissa Alloula, Séphora Pondi et Gaël Kamilindi - interprètent soit des personnages du tragédien grec, soit des personnages qui surgissent dans l'enquête judiciaire.