BD: le créateur de Léonard, Bob de Groot, est décédé

Publiant un mini-récit dans le Journal Spirou alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, c'est bien sa rencontre avec le dessinateur Philippe Liégeois, alias Turk, qui sera déterminante pour Bob de Groot. Le tandem fera les riches heures du journal Tintin dont la direction est assurée à l'époque par Greg. Ils y créent une première série "Robin Dubois", dans laquelle de Groot va lancer, en 1974, un vieil inventeur, Léonard. Le savant un peu fou va rapidement devenir un héros à part entière et sa propre série rencontrera un succès conséquent.

Le Lombard rappelle d'autres faits d'armes du "scénariste, dessinateur et découvreur de talents". Bob de Groot "s'aventura sur les rives du récit réaliste en écrivant pour Philippe Francq le sombre et touchant 'Des villes et des femmes'. Il fut rédacteur en chef du magazine, 'L'œuf', où il fut le premier à croire en un humoriste débutant nommé Philippe Geluck. Il est parvenu à se glisser dans les pas de Goscinny, Franquin ou Macherot pour écrire Lucky Luke, Modeste et Pompon ou Clifton."