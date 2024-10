Billie Eillish et Jerskin Fendrix parmi les lauréats des 24e World Soundtrack Awards

Billie Eillish, Jerskin Fendrix, Brandon Boone et Natalie Holt font partie des compositeurs lauréats des World Soundtrack Awards décernés mercredi soir dans le cadre du Film Fest Gent, le festival de Gand. Le Britannique Jerskin Fendrix se voit attribuer deux prix, pour son travail sur la bande originale de "Pauvres Créatures" et de "Kinds of Kindness", tous deux avec Emma Stone.

L'incontournable Billie Eilish, chanteuse mais aussi compositrice, remporte avec son frère Finneas O'Connell le prix de la Meilleure chanson originale pour son intimiste "What Was I Made for?", du film Barbie. La chanson "No Time to Die" du film "Mourir peut attendre" de la saga James Bond, écrite et composée par le même duo, avait déjà reçu le prix en 2022.

Le prix du public a quant à lui été attribué à l'Italien Umberto Scipione, pour sa partition joyeuse pour la comédie "La Guerra dei Nonni".