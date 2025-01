"Ce n’est pas de la caricature": qui est Sarah Schwab, l’imitatrice aux 200 voix, qui a conquis Patrick Sébastien?

De TikTok aux grandes scènes, Sarah Schwab ne laisse personne indifférent. Avec son spectacle "Du rêve à la réalité", produit par Patrick Sébastien, cette imitatrice et performeuse épate par son talent unique : donner vie à 100 voix en une soirée. Retour sur son incroyable parcours et sa collaboration avec l’une des figures phares du divertissement.

Le talent de Sarah Schwab n’est pas passé inaperçu. Elle a été repérée par nul autre que Patrick Sébastien, qui a pris sous son aile cette étoile montante de l’imitation. Véritable mentor, l’artiste a écrit et mis en scène le spectacle de Sarah, s’inspirant de sa vie : "C’est l’histoire d’une jeune fille qui rêve de devenir une grande chanteuse", confie-t-elle.

Sur scène, Sarah Schwab fait virevolter les époques et les genres. Avec pas moins de 100 voix enchaînées dans un spectacle d'1h30, elle transporte son public des classiques des années 50 aux hits actuels, en passant par Disney, l’opéra et des interprétations en plusieurs langues. Mais attention, ce n’est pas une simple succession d’imitations. Comme elle le précise : "Il y a un fil conducteur, une histoire. Ce n’est pas de la caricature, j’essaie d’être juste par rapport aux voix".

L’expérience et les conseils de Patrick Sébastien sont précieux pour Sarah. Il la guide sur les aspects techniques et scéniques, tout en restant honnête : "Il vient régulièrement voir mes performances pour m’aider à évoluer. C’est un excellent mentor".

Une ascension née sur les réseaux sociaux

Avant de conquérir les scènes belges et françaises, Sarah Schwab s’est d’abord fait connaître sur TikTok et YouTube, où ses vidéos d’imitation cumulent des millions de vues. Une visibilité qui lui a permis de partager son talent au-delà des frontières. Aujourd’hui encore, les réseaux sociaux restent pour elle un outil essentiel : "C’est une façon géniale de partager ce que je fais avec le monde entier".

Parmi les voix qui lui tiennent particulièrement à cœur, Sarah cite Céline Dion et ses chansons intemporelles : "J’adore sa voix tellement particulière". Elle aime aussi relever des défis avec des imitations complexes comme Lara Fabian ou des artistes à la signature vocale unique comme Dalida, Vanessa Paradis et Véronique Sanson. Et pour couronner le tout, elle est fan de Disney, avec une affection particulière pour La Belle au bois dormant.

Un spectacle où tout est dans le détail

Pour atteindre une telle précision dans ses imitations, Sarah travaille sans relâche : "J’écoute énormément les voix, en boucle, des dizaines de fois. J’analyse chaque souffle, chaque accent, chaque particularité". Une méthode minutieuse qui porte ses fruits et qui lui permet de captiver son public à chaque représentation.