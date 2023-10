Cedric Van der Elst sacré "Premier cuisinier" de Belgique 2024

Cedric Van der Elst, 25 ans et sous-chef du restaurant Sir Kwinten à Lennik, a régalé lundi les jurés du "Premier cuisinier de Belgique 2024" et remporté le titre de la 71e édition de ce concours de maîtrise organisé par le Club gastronomique Prosper Montagné. Jorben Pauwels a, lui, été sacré "meilleur commis de cuisine". Il secondait le chef Nicolas Mylle, qui finit sur la deuxième marche du podium.

Outre Cedric Van der Elst, qui participait pour la deuxième fois au concours, Flem Cnockaert, chef de "l'Hostellerie Lesco" à Wetteren, Kim De Vos, sous-chef du "Zuid 55" à Bruges, Nicolas Mylle, sous-chef du restaurant "Eykerhof" à Bornem et Corentin Lonnoy, chef du "Comptoir de l'eau Vive" à Erpent participaient à la finale et se disputaient le titre protégé de "Premier Cuisinier de Belgique". Chacun devait élaborer un menu imposé composé: en entrée de merlan, de crevettes, de pâtes fraîches - préparées sur place - et d'un légume de leur choix; en plat de cailles farcies et de ris de veau et enfin, d'un dessert composé de chocolat au lait, de noisettes, de pâte sablée et d'agrumes.

C'est l'ambassadeur du concours, le lauréat 1998 et chef doublement étoilé David Martin, qui a annoncé la première place de Cedric Van der Helst. Ravi au sortir "d'une journée particulièrement intéressante", le chef de "La Paix"** a souligné, qu'après la période "pas la plus simple" pour le secteur de la restauration, l'on pouvait avoir confiance en l'avenir vu l'"envie" et la "créativité" constatées chez "la nouvelle garde".