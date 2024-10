Décision pour Nicolas Bedos, jugé pour agressions et harcèlement sexuels

L'acteur et réalisateur Nicolas Bedos, jugé pour agressions et harcèlement sexuels sur trois femmes entre 2018 et 2023, sera fixé sur son sort mardi.

Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre sa décision à 13H30.

A l'issue des débats le 26 septembre, le ministère public avait requis un an de prison avec sursis ainsi qu'une obligation de soins.