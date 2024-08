Delon, canon de beauté

C'est "Plein Soleil", de René Clément, où il interprète Tom Ripley, un troublant assassin tout en duplicité, chargé par un riche Américain de l'aider à rapatrier son fils, qui lézarde en Italie avec sa compagne (Marie Laforêt).

L'occasion de l'un des plans iconiques de la carrière de l'acteur, celui où Delon apparaît torse nu, à la barre d'un voilier, en pleine Méditerranée...

"Quand on m’a proposé de faire du cinéma, je posais la question: +Pourquoi moi ?+ Et (...) on me parlait de cette beauté en permanence", confiait Alain Delon à Paris Match en 2018.