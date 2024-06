Depardieu/"Complément d'enquête": RSF dénonce "un risque d'atteinte au secret des sources"

Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé mercredi "un risque d'atteinte au secret des sources", en réaction à une décision de justice sommant une société de production, accusée par Gérard Depardieu d'avoir manipulé des images de "Complément d'Enquête", de remettre des enregistrements au comédien.

Dans ce "Complément d'enquête" diffusé en décembre sur France 2, on voit Gérard Depardieu, confronté à des accusations de viol et d'agressions sexuelles qu'il conteste, multiplier les propos misogynes et insultants envers des femmes et en prononcer d'autres à caractère sexuel lorsqu'une petite fille à cheval passe à l'image, lors d'un voyage en Corée du nord en 2018.