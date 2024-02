En France, une aide psychologique est prévue pour les spectateurs de ce film belge: pourquoi?

"L'idée du ciné-safe (le nom de cette initiative, NDLR), c'est en gros de dire : le cinéma est un endroit où vous êtes en sécurité et peu importe les émotions que vous allez ressentir, on est là avec vous et on ne vous laissera pas tomber", explique Mélanie Simon-Franza, gérante de La Grande Distribution. "C'est une sorte de tremplin ou de médiation entre le ciné-débat et le psychologue".

Pas en Belgique

Veerle Baetens, révélée comme actrice par le film indépendant "Alabama Monroe" en 2012, se dit "très contente" de cette initiative. "Pour être honnête, on a essayé de le mettre en place dans mon pays (la Belgique), mais le distributeur n'a pas vraiment suivi", ajoute-t-elle, interrogée par l'AFP.

Le 7e art est plongé dans une vaste introspection sur les histoires portées à l'écran et la manière de filmer les scènes de sexe. Le mouvement #MeToo est né dans le monde du cinéma, et devrait être au centre de la cérémonie des César vendredi à Paris, après les accusations de violences sexuelles portées par l'actrice Judith Godrèche contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon.