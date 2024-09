Florence, modèle du dessin de la bande dessinée Martine, découvre la fresque à l'effigie de l'héroïne à Mouscron

Florence a servi de modèle durant six ans pour le personnage de Martine, il y a presque 40 ans. C'est donc émue qu'ellle s'est retrouvée ce samedi au pied de cette fresque gigantesque à l'effigie de l'héroïne de la bande dessinée. "On posait, on racontait l'histoire du futur bouquin et on s'amusait, on jouait les scènes du livre et Monsieur Marlier prenait des photos et puis par après il effectuait son travail de dessinateur et faisait le bouquin en tant que tel", se souvient Florence Devriesn, modèle pour Marcel Marlier.

Pour célébrer cette inauguration et les 70 ans de Martine, la famille de Marcel Marlier, son personnage, l'a suivi durant toute sa vie, une véritable obsession. "Elle a pris plus de place que moi dans notre vie de couple", affirme Marie-Augustine Marlier, la veuve de l'artiste. "J'ai toujours dit mon mari n'est pas marié avec moi, il est marié avec Martine."