Gaume Jazz Festival: une 40e édition dédiée à la soprano Jodie Devos

"Au-delà d'une artiste lyrique au talent exceptionnel, Jodie était une personne particulièrement attachante avec qui le Gaume Jazz avait développé une franche complicité emplie d'un respect mutuel profond", a indiqué mercredi par voie de communiqué le directeur du festival, Jean-Pierre Bissot. Jodie Devos s'était produite sur les planches du festival en 2017.

L'artiste originaire de Neufchâteau, décédée dimanche des suites d'un cancer à l'âge de 35 ans, devait y retourner le 10 août dans le cadre d'un projet qu'elle portait avec The Amazing Keystone Big Band. "C'est en sortant d'un concert du Juillet Musical de Saint-Hubert en 2022 qu'elle nous avait confié, à Benoit Piedboeuf - bourgmestre de Tintigny, NDLR - et moi, son désir de monter au Gaume Jazz un récital pour retracer la vie éclatante de Judy Garland à travers ses chansons emblématiques", poursuit Jean-Pierre Bissot. "Nous étions heureux d'avoir pu, avec l'aide de David Enhco, concrétiser ce projet. Nous dédierons le Gaume Jazz 2024 à Jodie et ferons du concert qui était en préparation avec elle un concert d'hommage. David Enhco, très peiné, s'y est engagé, mais il est encore trop tôt pour donner les détails."