Graspop ajoute les noms d'Architects, Mr. Bungle et Limp Bizkit à son affiche 2024

À l'affiche de cette 27e édition de Graspop, on trouve aussi Turnstile, Fear Factory, Wolfmother, Uriah Heep, Flotsam and Jetsam, P.O.D. et Heart.

Au long des quatre jours de l'événement, les festivaliers pourront aussi écouter ††† (Crosses), Alien Weaponry, Amaranthe, Atreyu, Avantasia, Batushka, Brian Downey's Alive And Dangerous, Crownshift, Drug Church, Dying Wish, Eisbrecher, Empire State Bastard, Health, Mammoth MVH, Ne Obliviscaris, Pest Control, Rival Sons, The Last Internationale, Thursday et Underoath.