Horizon Zero Dawn sur PS5 : une immersion remasterisée dans un monde sauvage post-apocalyptique

Avec Horizon Zero Dawn Remastered, Guerrilla Games nous replonge dans un univers post-apocalyptique revisité avec des graphismes améliorés et une immersion sonore d'un réalisme impressionnant. Ce remaster, conçu pour exploiter toute la puissance de la PS5, parvient-il à convaincre aussi bien les nouveaux venus que les fans de la première heure ?

Sur le plan visuel, Horizon Zero Dawn Remastered n'a pas l’ambition cinématographique d'un The Last of Us Part II Remastered, où chaque détail semble fait pour se confondre avec la réalité. Ici, les personnages grimés et costumés, les villages tribaux et les imposantes machines renvoient davantage à un effet "jeu vidéo", bien que chaque élément du décor soit magnifiquement recréé. Ce choix esthétique soutient le genre : Horizon est avant tout un jeu d'aventure et d'affrontements contre des créatures futuristes. Dans ce contexte, l'aspect visuel conserve l'esprit original, tout en offrant une clarté et une richesse qui raviront les joueurs. Les effets de lumière sont parfois un peu too much, comme le montre la capture d'écran ci-dessous, même si les "rayons" bleus signalant la présence de machines sont très utiles.

Le 31 octobre, Guerrilla Games a lancé la version remasterisée de Horizon Zero Dawn sur PlayStation 5. Sept ans après sa sortie initiale, le jeu revient sous un nouvel éclat, exploité par la puissance graphique de la PS5. Pour les joueurs qui découvrent cette saga, le résultat est tout simplement grandiose : paysages gelés, jungles luxuriantes et ruines englouties par la nature, l'environnement est d'une beauté époustouflante. Cependant, pour ceux qui connaissent déjà l’aventure d'Aloy sur PS4, la question se pose : ce remaster vaut-il la peine de replonger dans le monde des machines ?

Un gameplay équilibré et stratégique

Le gameplay, quant à lui, est solide et captivant. Les combats sont dynamiques et demandent une réelle stratégie. Avec une variété d’armes - arcs, frondes, pièges - le joueur doit souvent faire preuve de précision pour infliger des dégâts significatifs aux machines et aux ennemis humains. La stratégie joue aussi un rôle clé : disposer des pièges, anticiper les mouvements adverses et viser avec précision sont des éléments cruciaux pour triompher des ennemis les plus puissants. Pour les amateurs de jeux d’action-aventure, cet équilibre entre combat, exploration et réflexion rend chaque bataille intense et gratifiante.

Une histoire qui mêle passé et futur

L'intrigue d'Horizon Zero Dawn transporte le joueur dans un futur lointain où la civilisation a été refondée sur des valeurs tribales et mystiques. Ce cadre post-apocalyptique, où la nature a repris ses droits sur les vestiges de notre époque, crée une atmosphère unique. Le contraste entre l'archaïsme des tribus et la modernité des machines confère à l'univers une profondeur fascinante. La narration est subtilement enrichie par ce remaster, avec des dialogues réenregistrés et des personnages revisités pour profiter des technologies actuelles.

Capture d'écran © RTL info

Conclusion : un plaisir renouvelé pour les nouveaux joueurs, une décision plus complexe pour les anciens

Pour ceux qui n'ont jamais joué à Horizon Zero Dawn, ce remaster est une opportunité idéale de découvrir un chef-d'œuvre dans une qualité visuelle inédite, notamment avec les graphismes 4K, l’audio Tempest 3D de la PS5 et le retour haptique immersif du DualSense. Pour les anciens joueurs de la version PS4, l’investissement peut sembler moins évident. Bien que le jeu intègre des améliorations et des options d’accessibilité inspirées de Horizon Forbidden West, le contenu reste globalement inchangé. Le plaisir de redécouvrir Aloy et de capturer ses aventures dans le Photo Mode pourrait convaincre certains fans, mais le véritable attrait réside pour les nouveaux venus dans cet univers enchanteur.