Hugo Van Kuyck, "l'Architecte" et Georges Timmermans le marin: qui sont ces deux héros belges méconnus du Débarquement?

À quelques jours des commémorations des 80 ans du jour J, retour sur les héros qui ont participé à la bataille la plus célèbre de l’histoire. Ce jour-là, près de 10 00 avions participent à l’opération baptisé "Overlord". Parmi les appareils engagés, une escadrille belge, la 350 ème. Plongée dans l'histoire de pilotes héroïques et pionniers de la future force aérienne belge.

Dominique Henrad embarque l'équipe de RTL info dans le passé sur les traces de nos héros belges oubliés. Parmi eux, un homme exceptionnel qui joue un rôle central lors de la bataille de Normandie. "Hugo Van Kuyck a été surnommé 'l'Architecte du Débarquement", présente le spécialiste de la Marine au Musée royal de l'armée. "Il s'est engagé en 1942 dans l'armée américaine", poursuit ce mordu d'histoire tout en montrant les plaques d'identification militaire d'Hugo Van Kuyck. Au Musée royal de l'armée, aussi, sont conservées les cartes réalisées par le Belge en prévision du Débarquement.





L’expert sort de la vitrine sécurisée une des cartes originales réalisées par Hugo Van Kuyck. "Depuis 1943, avec son équipe, il a demandé à l'aviation de survoler les plages du Débarquement à différents moments correspondants aux marées hautes, moyennes et basses", poursuit Dominique Henrad. "Au moment où les péniches vont accoster sur la plage, les officiers qui sont munis de ces cartes sauront exactement quelle distance ils devront parcourir. La mission du Belge est vitale pour la réussite de l’opération. Ses cartes indiquent les obstacles naturels - de plage, par exemple, et les défenses de l’ennemi, tels que les barbelés ou les champs de mine.



Hugo Van Kuyck a débarqué le 6 juin 1944 avec son équipe pour étudier le sol et préparer l’arrivée du matériel.