Ian McEwan aux écrivains : "Soyez courageux !"

- "Dites-leur d'aller se faire foutre !" -

Né en 1948 en Angleterre, Ian McEwan est l'auteur d'une œuvre romanesque qui explore les ambivalences humaines. Oeuvre aussi bien louée par le public que par la critique et qui a fait l'objet d'une dizaine d'adaptations cinématographiques, dont "My Lady" en 2017 (adapté de son roman "L'intérêt de l'enfant") ou le déchirant "Sur la plage de Chesil" en 2018.

Lauréat du prix Booker pour son roman "Amsterdam" en 1998, traduit en une dizaine de langues, étudié à l'université... Que pense-t-il du débat autour des "relecteurs en sensibilité" ? Cette profession récente se développe aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne notamment, et pointe incohérences culturelles et stéréotypes dans les manuscrits américains et britanniques, et sont vus, par beaucoup, comme des censeurs.