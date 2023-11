J Balvin en concert à l'ING Arena le 24 mai

Le chanteur colombien de reggaeton J Balvin se produira à Bruxelles le 24 mai 2024 sur les planches de l'ING Arena (ex Palais 12) dans le cadre de sa tournée mondiale, a-t-il annoncé mardi. La star de 38 ans revient en Belgique après avoir été en tête d'affiche des Ardentes pendant l'été.

J Balvin affole les compteurs depuis 2012: avec plus de 26 milliards d'écoutes sur Spotify et 35 millions d'albums vendus dans le monde, il s'agit d'un des artistes sud-américains les plus écoutés dans le monde.

Le "prince du reggaeton" fait également partie du club restreint des artistes ayant atteint le milliard de vues sur YouTube avec quatre clips, dont "Mi Gente" qui dépasse même les 3 milliards de clics.