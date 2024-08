Jean-Charles Tacchella, cinéaste de mœurs entre rire et émotion

Ancien président de la Cinémathèque française (2000-2003), le cinéaste, qui avait aussi obtenu pour ce film le prix Louis-Delluc et trois autres nominations aux César 1976, réalisa 11 longs-métrages.

Le réalisateur et scénariste Jean-Charles Tacchella, décédé jeudi à l'âge de 98 ans, était l'auteur d'une œuvre drôle et touchante, d'où émergeait "Cousin, cousine" (1975), une comédie de mœurs qui connut le succès aux États-Unis où elle fut nominée aux Oscars.

Il est décédé jeudi "dans son sommeil" à son domicile de Versailles, a annoncé vendredi sa famille à l'AFP.

Auteur de nombreux scénarios, il rédigea pour Gérard Oury la première version de "La Grande Vadrouille". Il a aussi écrit des pièces de théâtre et travaillé pour la télévision, participant à l'écriture de la série "Vive la vie" et à des épisodes de la série "Chez Maupassant".

Il considérait que son travail était "en marge des vagues et des modes" et qu'il "mêlait le rire et l'émotion": "je ne peux pas concevoir qu'en faisant un film noir, un jour, je ne puisse pas y mettre de l'humour".

Né le 23 septembre 1925 à Cherbourg (Manche), Jean-Charles Tacchella passe son adolescence à Marseille auprès de sa famille originaire de Gênes, en Italie. La guerre ne l'empêche pas de fréquenter les salles obscures.