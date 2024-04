José Garcia et Florent Bernard dévoilent les coulisses de "Nous, les Leroy" : un portrait de famille touchant et authentique

Dans une interview exclusive, José Garcia et Florent Bernard nous plongent au cœur de leur dernier film, "Nous, les Leroy". Alors que José incarne Christophe, un homme déterminé à reconquérir sa femme, Florent, à la fois scénariste et réalisateur, nous livre les secrets de cette histoire empreinte de nostalgie et de réconciliation familiale.

José Garcia : Malheureusement, c'est la vie. C'est le fait que tout d'un coup, on a une famille, et le couple s'oublie un peu. On s'occupe surtout des enfants, du travail et de l'organisation de la maison. Et puis au fur et à mesure des années, les enfants grandissent et un jour, ils décident de partir. Vous vous retrouvez face à quelqu'un avec qui vous avez partagé toute votre vie, mais vous ne savez même plus quels sont ses désirs et ses envies.

Florent Bernard, c'est vous qui avez écrit le film en plus de l'avoir réalisé. Cette histoire, elle est un peu inspirée de votre vie ?

Florent Bernard : D'une certaine manière, mais il n'y a pas eu de week-end organisé. Mais j'ai été témoin d'un moment qui se passe dans beaucoup de familles, à savoir le moment où les enfants sont grands et vont quitter la maison. Et c'est un moment où les parents vont redevenir un couple et devenir un peu seuls. Et c'est vrai que chez certains couples, ça pose des questions, des doutes et des angoisses.