La 39e édition du FIFF a dévoilé sa sélection

Romain Duris, Charlotte Le Bon, Zabou Breitman, Louis Garrel ou encore Michel Hazanavicius, il y aura du beau monde dans les rues de Namur à l'occasion de la 39e édition du FIFF. Le festival du film francophone s'ouvrira le vendredi 27 septembre avec "En fanfare" d'Emmanuel Courcol et se terminera, après la remise des Bayard, sur la projection de "Quand vient l'automne" de François Ozon, le 4 octobre. Les deux films sont à voir dans la capitale wallonne avant leur sortie en salles.

C'est le réalisateur suisse Frédéric Baillif ("La mif", Bayard d'Or 2021) qui présidera le jury des longs-métrages. Avec ses quatre acolytes (les comédiens Karim Leklou et Nahéma Ricci, le délégué général du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, Alex Moussa Sawadogo, et la réalisatrice belge Paloma Semon-Daï, dernière lauréate du Bayard d'Or), il lui reviendra de départager les 12 longs-métrages en compétition officielle.

Parmi ceux-ci figurent un film belge "Aimer perdre" de Lenny et Harpo Guit et sept coproductions belges. Les cinéphiles voyageront de Madagascar ("Disco Afriko : une histoire malgache"), au Rwanda ("Didy"), au Pérou ("Fuga") mais aussi au Liban, avec "Le quatrième mur" ou encore en Tunisie avec "Les enfants rouges". L'adaptation du roman "Leurs enfants après eux", "Lucy Grizzly Sophie", "Planète B" (avec Adèle Exarchopoulos) ou encore "Saint-Ex" (avec Louis Garrel) complètent les fictions candidates.