La Cité Miroir, à Liège, fête ses dix ans

Inaugurée en janvier 2014 sur le site des anciens Bains et Thermes de la Sauvenière, la Cité Miroir fête déjà ses dix ans. Pour l'occasion, le public est invité à prendre part à un week-end anniversaire ces 27 et 28 janvier.

C'est le 14 janvier 2014 que la Cité Miroir a été inaugurée sur le site des anciens Bains et Thermes de la Sauvenière, au centre de Liège. Fermés en 2000 pour non-conformité aux normes de sécurité, ceux-ci ont été conservés et réhabilités pour en faire, à l'initiative de l'ASBL Territoires de la Mémoire, un lieu public dédié aux questions de citoyenneté et de démocratie.

Gérée par l'ASBL Mnema, la Cité Miroir se veut un espace culturel voué aux rencontres, échanges, propositions artistiques et démocratiques. Depuis son ouverture, plus de 700.000 personnes ont fréquenté ses espaces d'exposition et de spectacle.