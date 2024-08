La French Touch musicale très présente aux JO, sauf Daft Punk

Cette chanson, "c'est parce qu'on m'a livré un synthé", a raconté Cerrone à Radio Nostalgie. "Je l'ai pondue en à peine une après-midi. Les sons étaient tellement étranges que, quand je faisais écouter à ma maison de disque, (...) ils prenaient ça comme une rigolade". D'après lui, les producteurs trouvaient le titre "extrêmement froid".

Entendus aussi lors de cette cérémonie, et plus récents: "Lady (Hear Me Tonight)", qui a enflammé bien des dance floors depuis l'an 2000, sans que l'on sache forcément que le groupe Modjo est français, "Intro" d'Alan Braxe et Fred Falke, avec son entêtant "Wouh ouh!", tandis que "Music Sounds Better With You" de Stardust remonte à 1998. Autrement dit, les titres qui ont bercé l'oreille de la génération de Thomas Jolly.