CZAR, avec le duo de réalisateurs Koen Mortier et Joe Vanhoutteghem, a reçu un prix dans la catégorie film, la plus importante, lors de la soirée de clôture. Plus tôt cette semaine, ils ont également remporté l'argent et le bronze dans d'autres catégories, notamment pour le film de campagne du Film Fest Gent 2023.