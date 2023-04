La Maison Gainsbourg ouvre enfin ses portes en septembre

C'est la fin d'un feuilleton de plus de 30 ans. Depuis sa disparition en 1991, les fans de "l'homme à la tête de chou" se rendent en pèlerinage devant le 5 bis de la rue de Verneuil à Paris (VIIe arrondissement). Et rêvent d'y entrer pour découvrir l'incroyable intérieur et sa quantité astronomique d'instruments de musique, souvenirs et bibelots agencés par l'auteur-compositeur-interprète.

"Voila, c'est chez moi. Je ne sais pas ce que c'est: un sitting-room, une salle de musique, un bordel, un musée...", décrivait Serge Gainsbourg, en avril 1979, dans l'émission télévisée "L'invité du jeudi".