La plupart des peintures de la Bourse de Copenhague peuvent être restaurées

La plupart des peintures historiques endommagées lors de l'incendie de la Bourse de Copenhague peuvent être restaurées, ont indiqué les restaurateurs mardi. Une partie du bâtiment datant du XVIIe siècle s'était effondrée en avril mais les pompiers et des citoyens danois avaient pu sauver de nombreuses œuvres d'art.

Les œuvres sauvées ont été stockées à Vinge, à une quarantaine de kilomètres de Copenhague. Les restaurateurs y ont évalué les dégâts subis par chaque œuvre. Certains tableaux ont été endommagés par l'incendie, d'autres lorsqu'ils ont été précipitamment décrochés des murs. Mais la plupart des dégâts ont été causés par l'eau ayant servi à éteindre les flammes.

"Nous pouvons les restaurer de telle manière qu'on ne puisse plus voir qu'ils ont été endommagés", explique Nina Wajnman, conservatrice du Musée national. "Cela peut être difficile à croire quand on les voit maintenant." On ignore encore le coût de la restauration.