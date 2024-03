La série flamande "Moresnet" en compétition au Festival international des séries de Cannes

Le thriller de Jef Hoogmartens et Jonas Van Geel a été réalisé par Frank Van Passel, dont le film "Manneken Pis" avait été remarqué en 1995 au Festival de Cannes. "Moresnet" comprend six épisodes de 50 minutes.

Après avoir déterré une capsule temporelle, qui avait été enfouie dans le sol 22 ans plus tôt, le personnage principal, Ben Schotz, interprété par le Gantois Boris Van Severen, met la main sur une liste de noms et les dates de mort de ses amis. Avec une amie d'enfance et journaliste, Zoë Kuypers, interprétée par l'actrice néerlandaise Jade Olieberg, ils mettent tout en œuvre pour les sauver.

Au Festival international des séries de Cannes, huit œuvres disputeront la compétition dédiée aux séries longues. "Moresnet" y affrontera des séries comme "Dark Horse" (Danemark), "Dumbsday" (Norvège), "The Zweiflers" (Allemagne) et "To the Wonder" (Chine).

La sélection officielle comprend également une compétition dédiée aux séries courtes, une compétition pour les séries documentaires et, enfin, des séries hors compétition.

Le thriller "Moresnet" sortira à l'automne 2024 sur la plateforme flamande Streamz et sur ZDFNeo en Allemagne.