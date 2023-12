La statue de l'éléphant de l'Africa Museum restaurée dès mars 2024

La statue, en béton armé, est l'œuvre du sculpteur belge Albéric Collin. Représentant un éléphant sur lequel sont assis trois guerriers africains, la sculpture est réalisée à l'occasion de l'Exposition universelle de 1935, et placée en 1938 face à l'Africa Museum, sur un socle en grès ferrugineux.

"Au fil des années, la statue s'est dégradée, principalement parce que l'armature intérieure se corrode et se dilate. Différentes fissures sont par conséquent apparues, s'aggravant au fur et à mesure à cause d'infiltrations d'eau et des cycles de gel et de dégel", a expliqué la Régie des bâtiments.