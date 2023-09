L'acteur et homme de télévision britannique Michael Gambon, qui a incarné au cinéma le personnage de Dumbledore dans "Harry Potter", est mort à l'âge de 82 ans, a annoncé jeudi sa famille.

En cinquante ans de carrière, il a remporté cinq Baftas et a incarné le directeur de l'école des sorciers de Harry Potter. "Époux et père aimé, Michael est mort paisiblement à l'hôpital avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, à la suite d'une pneumonie", selon le communiqué de sa famille.