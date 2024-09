L'art abstrait de Hans/Jean Arp et de Sophie Taeuber-Arp exposé à Bozar cet automne

Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) consacrera, du 20 septembre 2024 au 19 janvier 2025, une vaste exposition au couple que formaient Hans/Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp, deux personnalités centrales de l'art abstrait et du mouvement dada durant la première moitié du 20e siècle.

Intitulée "Hans/Jean Arp & Sophie Taeuber-Arp. Friends, Lovers, Partners", cette grande rétrospective rassemblera plus de 250 pièces provenant de plus de 75 musées internationaux, de fondations et de collections privées. Au détour des salles, férues d'art et curieux pourront admirer des peintures, des sculptures, des collages, des dessins, mais aussi des œuvres textiles, des bijoux ou encore des reliefs.

Cet éclectisme reflète la façon dont les époux concevaient l'art, à savoir sans hiérarchie entre les "beaux-arts" et les arts appliqués, entre art majeur et art mineur, entre le visuel et le fonctionnel.