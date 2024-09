Le Danois Lars von Trier va réaliser un nouveau film

Il avait été immédiatement banni de la Croisette mais, resté en compétition, son film a valu à son interprète Kirsten Dunst le prix de la meilleure actrice.

Le Danois, père avec Thomas Vinterberg du "Dogme" qui prêchait la sobriété formelle au cinéma, en prise directe sur le réel, s'était immédiatement excusé, insistant sur le fait qu'il n'était "ni antisémite, ni raciste, ni nazi".

Il a également réalisé "Dogville", "Nymphomaniac" et "The House that Jack Built" et a reçu la Palme d'or à Cannes en 2000 pour son film "Dancer in the Dark".