Le dernier Bob et Bobette revient sur les débuts du créateur Willy Vandersteen

Le dernier album des aventures de Bob et Bobette, "Le Crack de la craie", s'inspire de la vie du créateur de cette très prolifique série, Willy Vandersteen (1913-1990). C'est par ailleurs le dernier album du dessinateur actuel, Luc Morjaeu, qui tenait le crayon depuis 2005.

Pour l'histoire de ce 370e numéro, le scénariste Peter Van Gucht s'est inspiré de l'album (Les Sept Pions (245), réalisé par Paul Geerts dans les années '90. L'enfance de Willy Vandersteen est évoquée.

"Je feuillette l'album et j'y aperçois Willy Vandersteen en train de faire des dessins à la craie sur le trottoir, et je me suis rendu compte que personne n'avait jamais raconté ce qu'il était en train d'y dessiner précisément", a expliqué M. Van Gucht, mercredi, lors de la présentation de l'album à Anvers.