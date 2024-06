Le festival Ars Musica investira la capitale du 13 novembre au 3 décembre

Plus d'une centaine d'artistes internationaux tels que Bryce Dessner, Katia et Marielle Labèque, le Kronos Quartet, Bruce Brubaker, Tana Quartet, Echo Collective ou encore l'ensemble Roomful of Teeth interpréteront les œuvres des compositeurs Brian Eno, Aleksandra Vrebalov, Philip Glass, Meredith Monk, Steve Reich et Érik Satie, entre autres.

L'habituel Bal contemporain organisé par le festival se tiendra une fois encore à la Maison du Peuple de Saint-Gilles. L'ambiance musicale sera assurée par le trio de compositeurs Laryssa Kim, Judith Adler de Oliveira et Stéphane Orlando.

Enfin, plusieurs actions auront lieu, en particulier dans les écoles, pour "sensibiliser et transmettre au mieux, à tous les publics, les recherches musicales d'Urban Nature".