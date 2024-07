Le festival Tomorrowland affiche complet pour son 20e anniversaire sur le thème de la vie

Le plus grand festival de musique électronique du monde Tomorrowland célèbre dès vendredi son 20e anniversaire à l'occasion de deux week-ends de célébrations et de spectacles dans le domaine provincial De Schorre à Boom (Anvers). Plus de 200.000 festivaliers belges et internationaux sont attendus chaque week-end sur le site pour célébrer la "vie", thème choisi pour cette 18e édition.