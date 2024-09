Le Français Jean Rivière est le nouveau directeur de la coopérative Vin du Pays de Herve

La coopérative Vin du Pays de Herve (VDPH), qui compte près de 900 coopérateurs, a présenté ce jeudi à la presse son nouveau directeur, Jean Rivière, dans le cadre de l'annonce de son appel à investissements pour soutenir sa croissance. Le Français s'est engagé à poursuivre le travail entamé en 2017, et à professionnaliser la structure qui aujourd'hui est en pleine expansion.

"Ce n'était pas du tout prévu que je vienne. Ça a vraiment été un coup de cœur pour la région, la Belgique, le projet et les ambitions de Vin du Pays de Herve. J'ai trouvé que c'était le bon moment pour y mettre sa griffe", a confié Jean Rivière, qui devait choisir entre la Suisse, la Belgique et un vignoble français qui souhaitait doubler de taille.

C'est dans les locaux du vignoble du Bois de Loë à Aubel (province de Liège) que l'homme s'est introduit auprès des journalistes présents. Issu d'une longue lignée de propriétaires récoltants à Saint-Emilion, il a consacré plus de 35 ans à la gestion et au développement de domaines viticoles dans le Bordelais.

Depuis 2017, la coopérative a pu lever un million d'euros grâce à ses coopérateurs. Avec ce nouvel appel de fonds réalisé auprès des investisseurs, tant privés que publics, 600.000 euros sont espérés dans le cadre d'un partenariat avec le Bois de Loë afin d'augmenter la surface exploitable de huit à douze hectares "et on a l'objectif de planter encore trois hectares à La Clouse, ce qui fera quinze hectares. Ce projet d'investissement est nécessaire pour la Wallonie et promouvoir les vins belges. Il est temps qu'ils entrent dans les mœurs", estime le nouveau directeur.

Jean Rivière souhaite également s'investir dans l'association des vignerons de Wallonie. Il ambitionne de produire près de 65.000 bouteilles au Bois de Loë.