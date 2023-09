Le groupe Imagine Dragons enflamme Chambord

A peine dix minutes après le coucher du soleil sur le château, chemise noire ouverte, torse nu, short et vans noirs, Dan Reynolds, charismatique leader du groupe, apparait sur une scène surélevée face au bâtiment et s’avance dans la foule grâce à un promontoire, sous les applaudissements des fans.

Après avoir interprété "My life", puis "Believer", il s’adresse au public: "Si on avait dit un jour au petit garçon du Nevada qu’il se produirait ici!", s'exclame-t-il en désignant le château illuminé par un feu d’artifice de paillettes. Il lance: "Merci La France!", se frappant du poing sa poitrine avant d’empoigner un drapeau bleu, blanc rouge. Le public, portable à la main, est aux anges.

"C’est une chance exceptionnelle! Deux stars pour le prix d’une. Le plus grand groupe du monde après les Rolling Stones, et l’un des plus beaux châteaux que j'admire pour la première fois", apprécie l'étudiante en médecine, protégée des températures caniculaires par des couvertures de survie.

En raison de cette forte chaleur, les organisateurs avaient prévu des points d'eau et d'arrosage pour le public, ainsi qu'un service de secours renforcé.

Les 34 degrés de l'après-midi n'ont pas non plus découragé Vincent Gendre, 24 ans, arrivé jeudi de Périgueux (Dordogne). "C’est mon sixième concert, mais celui-ci, face au château que je découvre, est le plus beau!", se réjouit-il.