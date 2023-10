Le KBR museum restera fermé l'essentiel de l'année 2024

Le KBR museum abrite pas moins de 300 manuscrits de la bibliothèque des ducs de Bourgogne et plonge le visiteur dans la vie culturelle, artistique et intellectuelle de nos régions du 14e au 16e siècle. S'y ajoutera bientôt donc, précise le KBR, l'histoire des polyphonistes franco-flamands, ces compositeurs, chanteurs et musiciens qui ont construit des carrières internationales et travaillé auprès des cours des papes et des empereurs à la même époque.

Dans quelques mois, les visiteurs auront un aperçu de la vie musicale de l'époque et pourront découvrir le musée au gré des sons de la musique polyphonique.