Le Musée de la vie Wallonne lance l'exposition "Esprit Critique : détrompez-vous !"

"Aujourd'hui, nous vivons dans une société où nous sommes submergés d'informations, il nous semblait dès lors important de donner les clés à notre public, et en particulier les jeunes, pour reconnaître les fake news, surtout en cette période d'élections", a-t-il ajouté.

"À côté de l'exposition permanente, nous aimons développer des expositions plus contemporaines : ça a été le cas avec celle sur le football ou encore sur les ordures", a tout d'abord rappelé William Ramacciotti, chargé de projets au Musée de la vie wallonne.

Cette exposition, qui peut être parcourue en une heure et demie, vise ainsi à éprouver l'esprit critique des visiteurs via à un certain nombre d'outils interactifs qu'ils pourront manipuler grâce à un bracelet connecté qui enregistre toute une série d'informations.

Son terrain de jeu symbolise une ville ordinaire dénommée Crityk qui est subdivisée en plusieurs lieux représentant notamment une mairie, un supermarché ou une salle de spectacles. Dans chacun de ceux-ci, le visiteur est confronté à des tentatives de manipulation qui mettront à rude épreuve ses capacités de raisonnement.

"Esprit Critique : détrompez-vous !" a été co-conçue et coproduite par Cap Sciences, le Quai des Savoirs et le Palais de la découverte. Accessible aux enfants à partir de dix ans, elle a été proposée au public pour la première fois à Cap Sciences à Bordeaux en 2021.